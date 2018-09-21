Учёные рассказали о богомолах с уникальными охотничьими навыками

Индийские биологи выявили разновидность богомолов, которые охотятся на нетипичную для их вида живность.

О результатах исследований сообщает научное издание Journal of Orthoptera Research. Группа учёных обратила внимание на насекомых, которые ловили рыбу прямо из воды.

Традиционно считается, что основной рацион богомолов - другие насекомые. Биологи пронаблюдали, как хищники подбираются к водоёму и ловят близко подплывающих рыбёшек.

Новоявленных созданий отнесли к виду древесных богомолов. Учёные за пять дней успели увидеть, как одна особь поймала и съела девять рыб.

Богомолы - отличные охотники. Они в состоянии расправиться с добычей, превышающей их размеры. Большинству эти насекомые известны из-за особенностей спаривания. Самки обезглавливают самцов после полового акта.