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Станислав Сикорский
21 Сентября, 2018 17:07

Учёные рассказали о богомолах с уникальными охотничьими навыками

Богомол у воды.
Источник: vistanews.ru
#животные

#открытие

#учёные
За рубежом, 21 Сентября - DIXINEWS.

Индийские биологи выявили разновидность богомолов, которые охотятся на нетипичную для их вида живность.

О результатах исследований сообщает научное издание Journal of Orthoptera Research. Группа учёных обратила внимание на насекомых, которые ловили рыбу прямо из воды.

Традиционно считается, что основной рацион богомолов - другие насекомые. Биологи пронаблюдали, как хищники подбираются к водоёму и ловят близко подплывающих рыбёшек.

Новоявленных созданий отнесли к виду древесных богомолов. Учёные за пять дней успели увидеть, как одна особь поймала и съела девять рыб.

Богомолы - отличные охотники. Они в состоянии расправиться с добычей, превышающей их размеры. Большинству эти насекомые известны из-за особенностей спаривания. Самки обезглавливают самцов после полового акта.

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