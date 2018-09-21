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Станислав Сикорский
21 Сентября, 2018 17:07
Учёные рассказали о богомолах с уникальными охотничьими навыками
Богомол у воды.
Источник: vistanews.ru
За рубежом, 21 Сентября - DIXINEWS.
Индийские биологи выявили разновидность богомолов, которые охотятся на нетипичную для их вида живность.
О результатах исследований сообщает научное издание Journal of Orthoptera Research. Группа учёных обратила внимание на насекомых, которые ловили рыбу прямо из воды.
Традиционно считается, что основной рацион богомолов - другие насекомые. Биологи пронаблюдали, как хищники подбираются к водоёму и ловят близко подплывающих рыбёшек.
Новоявленных созданий отнесли к виду древесных богомолов. Учёные за пять дней успели увидеть, как одна особь поймала и съела девять рыб.
Богомолы - отличные охотники. Они в состоянии расправиться с добычей, превышающей их размеры. Большинству эти насекомые известны из-за особенностей спаривания. Самки обезглавливают самцов после полового акта.
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