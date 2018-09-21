УЕФА оценила заявки Германии и Турции на Евро-2024

В УЕФА представили отчётность по заявкам Германии и Турции на организацию чемпионата по футболу в 2024 году.

Согласно заявленным в пресс-службе организации данным, каждая из заявок признана удовлетворяющими требования турнира.

В Германии и Турции не планируют строить стадионов специально для Евро-2024. ФРГ уже располагает 10 аренами, готовыми к футбольным матчам всееропейского уровня.

Анкара предполагает использовать 10 существующих объектов. Две из них перестроят, одну подвергнут реновации, а семь оставят без изменений.

В УЕФА обеспокоились турецкой заявкой из-за отсутствующих планов по спецпрограммам для защиты прав человека на ЧЕ-2024. Другие пункты признали удовлетворительными.

Напомним, страну для проведения турнира огласят 27 сентября. Претендуют на это лишь Германия и Турция.