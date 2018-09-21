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Станислав Сикорский
21 Сентября, 2018 16:38
УЕФА оценила заявки Германии и Турции на Евро-2024
Кубок Европы по футболу.
Источник: rsport.ru
За рубежом, 21 Сентября - DIXINEWS.
В УЕФА представили отчётность по заявкам Германии и Турции на организацию чемпионата по футболу в 2024 году.
Согласно заявленным в пресс-службе организации данным, каждая из заявок признана удовлетворяющими требования турнира.
В Германии и Турции не планируют строить стадионов специально для Евро-2024. ФРГ уже располагает 10 аренами, готовыми к футбольным матчам всееропейского уровня.
Анкара предполагает использовать 10 существующих объектов. Две из них перестроят, одну подвергнут реновации, а семь оставят без изменений.
В УЕФА обеспокоились турецкой заявкой из-за отсутствующих планов по спецпрограммам для защиты прав человека на ЧЕ-2024. Другие пункты признали удовлетворительными.
Напомним, страну для проведения турнира огласят 27 сентября. Претендуют на это лишь Германия и Турция.
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