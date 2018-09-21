Эксперты ВЦИОМ выяснили, как выпивают россияне

Около трети опрошенных россиян полагают реальным существование доз алкоголя, которые не опасны для здоровья.

Об этом стало известно из сообщения Всероссийского центра изучения общественного мнения, который организовал соответствующий опрос. Строго обратным мнением располагает более половины респондентов.

"С тем, что существуют безвредные дозы алкогольных напитков, согласны более трети респондентов (39%). Самым "безвредным" напитком опрошенные называют вино (51%). На втором месте в рейтинге безопасных алкогольных напитков - пиво и водка (по 14%)", - гласит сообщение.

Эксперты зафиксировали снижение числа людей, которые считают мифом безвредные дозы алкоголя до 55 процентов. В 2017 году их доля составляла около 80 процентов.

В России растёт количество граждан, придерживающихся здорового образа жизни. В 2018 году их доля составила около 40 процентов. Выпивает около 58 процентов респондентов. При этом четверть опрошенных употребляет алкоголь менее одного раза в месяц. Примерно 4 процента граждан ежедневно или несколько раз в неделю распивают.

В общей сложности представители ВЦИОМ опросили 1600 человек из разных регионов РФ.