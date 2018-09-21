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Станислав Сикорский
21 Сентября, 2018 15:23
В Лондоне продали оригинальный меч джедая Энакина Скайуокера
Световой меч рыцаря-джедая Энакина Скайуокера.
Источник: deutschlandfunknova.de
Лондон, 21 Сентября - DIXINEWS.
В рамках аукциона Prop Store в Лондоне продали световой меч Энакина Скайуокера из фильма "Звёздные войны: Месть ситхов", снятого Джорджем Лукасом.
Об этом стало известно из сообщения официального представительства аукциона в Twitter. Лот продали за 135,3 тысячи фунтов при начальной цене в 50 тысяч.
Этот же меч использовал в батальных сценах Хайден Кристенсен, сыгравший роль рыцаря-джедая, который перешёл на тёмную сторону Силы и стал Дартом Вейдером.
Владельцем предмета числился постановщик трюков фильма Ник Гиллард. Он получил его в награду после съёмок приквелов от продюсеров.
Напомним, "Звёздные войны" - киносага режиссёра Джорджа Лукаса. Серия, сочетающая в себе фэнтези и космическую тематику, включает три основные трилогии. Первые две вышли в периоды 1977-1983 и 1999-2005 годов. Они сняты непосредственно создателем.
Последнюю снимает компания Disney, так как Лукас продал ей права на своё "детище".
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