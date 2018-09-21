Стало известно отношение Путина к Асаду после гибели Ил-20

В Кремле рассказали о реакции президента.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не сердился на своего сирийского коллегу Башара Асада после уничтожения российского Ил-20 в небе над Средиземным морем ракетой ПВО Сирии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на самого Пескова.

Так, Дмитрий Песков опроверг сообщения СМИ, что Путин якобы игнорировал звонки Асада после гибели самолёта, на борту которого находились 15 российских военных.

- Это не соответствует действительности, не верьте этим сообщениям израильских СМИ, - подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что Путин в курсе тех объяснений, которые дали инциденту ВВС Израиля, однако свою оценку президент уже дал ранее и она «не требует каких-то дополнительных объяснений».

Напомним, Башар Асад выразил соболезнования в связи с гибелью российского Ил-20 лишь спустя два дня после трагедии. Россия по-прежнему придерживается версии, что в инциденте виноваты израильские истребители, которые прикрывались нашим самолётом. В Израиле выразили готовность к полному сотрудничеству для расследования случившегося.