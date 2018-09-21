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Станислав Сикорский
21 Сентября, 2018 14:10
Российским женщинам разрешат работать на запрещённых ранее профессиях
Женщина за рулём.
Источник: ridus.ru
Москва, 21 Сентября - DIXINEWS.
В Российской Федерации пересмотрят список должностей, на которых запрещается нанимать женщин-работниц.
Об этом стало известно из заявления министра труда РФ Максима Топилина. По его словам, будут пересмотрены все 456 профессий и по итогам обсуждения примут соответствующий приказ.
Чиновник обратил внимание на автоматизацию многих технологических процессов и применении современного оборудования на рабочих местах.
"В частности, снимаются ограничения на работы в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, работы в качестве водителей большегрузных автомобилей и машинистов специальной техники", - отметил Топилин.
Он отметил, что решение по актуализированному перечню профессий расширит трудовые возможности женщин.
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