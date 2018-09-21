Российским женщинам разрешат работать на запрещённых ранее профессиях

В Российской Федерации пересмотрят список должностей, на которых запрещается нанимать женщин-работниц.

Об этом стало известно из заявления министра труда РФ Максима Топилина. По его словам, будут пересмотрены все 456 профессий и по итогам обсуждения примут соответствующий приказ.

Чиновник обратил внимание на автоматизацию многих технологических процессов и применении современного оборудования на рабочих местах.

"В частности, снимаются ограничения на работы в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, работы в качестве водителей большегрузных автомобилей и машинистов специальной техники", - отметил Топилин.

Он отметил, что решение по актуализированному перечню профессий расширит трудовые возможности женщин.