Общество

Станислав Сикорский
21 Сентября, 2018 14:10

Российским женщинам разрешат работать на запрещённых ранее профессиях

Женщина за рулём.
Источник: ridus.ru
#работа

#Минтруд

#профессия
Москва, 21 Сентября - DIXINEWS.

В Российской Федерации пересмотрят список должностей, на которых запрещается нанимать женщин-работниц.

Об этом стало известно из заявления министра труда РФ Максима Топилина. По его словам, будут пересмотрены все 456 профессий и по итогам обсуждения примут соответствующий приказ.

Чиновник обратил внимание на автоматизацию многих технологических процессов и применении современного оборудования на рабочих местах.

"В частности, снимаются ограничения на работы в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, работы в качестве водителей большегрузных автомобилей и машинистов специальной техники", - отметил Топилин.

Он отметил, что решение по актуализированному перечню профессий расширит трудовые возможности женщин.

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