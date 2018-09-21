Общество

Станислав Сикорский
21 Сентября, 2018 13:57

Лидер "СтопХама" обрисовал будущее движения после суда

Активисты "СтопХам".
Источник: kommersant.ru
#нарушенияПДД

#движение

#суд
Москва, 21 Сентября - DIXINEWS.

В Мосгорсуде приняли решение о ликвидации общественного движения "СтопХам".

Истцом в разбирательстве выступили представители Министерства юстиции России. Движение не будет пользоваться положенным правом на обжалование вынесенного решения, пишет ТАСС.

По словам лидера организации Дмитрия Чугунова, активисты продолжат рейды и официальное оформление им не нужно. Два года назад "СтопХам" оспаривал аналогичное решение суда из-за оставшихся грантов на счету движения.

"Мы должны были рассчитаться, поэтому добились восстановления организации, а потом никакой хозяйственной деятельности не велось, и НКО нам не нужна. Это только лишние расходы на бухгалтера, отчетность и тому подобное, так что спасибо Мосгорсуду за освобождение от оков", - подчеркну он.

Движение продолжает развиваться. Активисты запустили проект "Давайте разберёмся". Оно имеет отношение к ЖКХ.

Напомним, "СтопХам" борется против нарушения ПДД со стороны автомобилистов. Наиболее злостные нарушители получают огромную фирменную наклейку на машине, часто закрывающую обзор.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В суде утвердили наказание "Крымскому Титану" за выброс
Крымский мост побил годовой паромный трафик автомобилей
Дело ТОАЗа сдувается в суде
Читайте в рубрике:
Эксперты ВЦИОМ выяснили, как выпивают россияне
Российским женщинам разрешат работать на запрещённых ранее профессиях
Перенос выходных дней в 2019 году одобрила РТК

Президент Украины подал иск на ВВС за клевету
Фермеры из сирийской провинции Дамаск готовятся поставлять в Россию яблоки
Том Харди оценил оформление вестибюля станции метро Площадь революции в Москве
Ленинград Центр открыл сезон постановкой Timeless
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Учёные рассказали о богомолах с уникальными охотничьими навыками
За рубежом, 21 Сентября, 16:38.
УЕФА оценила заявки Германии и Турции на Евро-2024
Москва, 21 Сентября, 15:50.
Эксперты ВЦИОМ выяснили, как выпивают россияне
Москва, 21 Сентября, 15:40.
Стало известно отношение Путина к Асаду после гибели Ил-20
Лондон, 21 Сентября, 15:23.
В Лондоне продали оригинальный меч джедая Энакина Скайуокера
Омск, 21 Сентября, 15:15.
В мэрии Омска озвучили самые частые жалобы горожан
Красноярск, 21 Сентября, 14:23.
Губернатор Красноярского края официально вступил в должность
Москва, 21 Сентября, 14:10.
Российским женщинам разрешат работать на запрещённых ранее профессиях
Москва, 21 Сентября, 13:57.
Лидер "СтопХама" обрисовал будущее движения после суда
Пермь, 21 Сентября, 13:40.
Аэропорт «Пермь» на несколько дней будет закрыт
Ростов-на-Дону , 21 Сентября, 13:36.
В Ростове озвучили степень готовности к отопительному сезону
Воронеж, 21 Сентября, 13:19.
В Воронеже определили, когда начнётся строительство наземного метро
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия