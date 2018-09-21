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Станислав Сикорский
21 Сентября, 2018 13:57
Лидер "СтопХама" обрисовал будущее движения после суда
Активисты "СтопХам".
Источник: kommersant.ru
Москва, 21 Сентября - DIXINEWS.
В Мосгорсуде приняли решение о ликвидации общественного движения "СтопХам".
Истцом в разбирательстве выступили представители Министерства юстиции России. Движение не будет пользоваться положенным правом на обжалование вынесенного решения, пишет ТАСС.
По словам лидера организации Дмитрия Чугунова, активисты продолжат рейды и официальное оформление им не нужно. Два года назад "СтопХам" оспаривал аналогичное решение суда из-за оставшихся грантов на счету движения.
"Мы должны были рассчитаться, поэтому добились восстановления организации, а потом никакой хозяйственной деятельности не велось, и НКО нам не нужна. Это только лишние расходы на бухгалтера, отчетность и тому подобное, так что спасибо Мосгорсуду за освобождение от оков", - подчеркну он.
Движение продолжает развиваться. Активисты запустили проект "Давайте разберёмся". Оно имеет отношение к ЖКХ.
Напомним, "СтопХам" борется против нарушения ПДД со стороны автомобилистов. Наиболее злостные нарушители получают огромную фирменную наклейку на машине, часто закрывающую обзор.
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