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Константин Большаков
21 Сентября, 2018 12:52
Ангела Меркель публично унизила Терезу Мэй
Ангела Меркель и Тереза Мэй.
Источник: 24segodnya.ru
Зальцбург, 21 Сентября - DIXINEWS.
Германский премьер недовольна выходом Британии из ЕС.
Издание Express сообщило, что в ходе неформальной встречи лидеров Евросоюза в Зальцбурге произошёл инцидент между канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
Мэй, заметив приближающуюся Меркель, вышла вперёд, чтобы пожать руку, однако германский лидер демонстративно проигнорировала коллегу из Лондона и поздоровалась со всеми, кроме неё. К тому же, Меркель повернулась спиной к Мэй, полностью проигнорировав её присутствие на встрече.
По сведениям того же издания, ранее Меркель в частной беседе заявила, что Великобритании придётся пострадать из-за Brexit. В свою очередь «BBC» сообщал, что Берлин не намерен смягчать условия выхода из Евросоюза для британской экономики.
Ранее The Telegraph писал, что в правительстве Великобритании крайне недовольны Терезой Мэй, которая идёт на уступки по Brexit. Ожидается, что после выхода из ЕС премьер-министру собираются предложить уйти в отставку.
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