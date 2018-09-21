Политика

Константин Большаков
21 Сентября, 2018 12:52

Ангела Меркель публично унизила Терезу Мэй

Ангела Меркель и Тереза Мэй.
Источник: 24segodnya.ru
#Мэй

#Меркель

#Brexit
Зальцбург, 21 Сентября - DIXINEWS.

Германский премьер недовольна выходом Британии из ЕС.

Издание Express сообщило, что в ходе неформальной встречи лидеров Евросоюза в Зальцбурге произошёл инцидент между канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Мэй, заметив приближающуюся Меркель, вышла вперёд, чтобы пожать руку, однако германский лидер демонстративно проигнорировала коллегу из Лондона и поздоровалась со всеми, кроме неё. К тому же, Меркель повернулась спиной к Мэй, полностью проигнорировав её присутствие на встрече.

По сведениям того же издания, ранее Меркель в частной беседе заявила, что Великобритании придётся пострадать из-за Brexit. В свою очередь «BBC» сообщал, что Берлин не намерен смягчать условия выхода из Евросоюза для британской экономики.

Ранее The Telegraph писал, что в правительстве Великобритании крайне недовольны Терезой Мэй, которая идёт на уступки по Brexit. Ожидается, что после выхода из ЕС премьер-министру собираются предложить уйти в отставку.

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