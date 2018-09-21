Политика

Константин Большаков
21 Сентября, 2018 12:09

В Москве посоветовали Вашингтону не суетиться

Сергей Рябков.
Источник: Topwar.ru
#МИД

#санкции

#Рябков
Москва, 21 Сентября - DIXINEWS.

Ранее американцы опубликовали список лиц и компаний, которые попадают под антироссийские санкции.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков прокомментировал опубликованный Госдепом США список юридических и физических лиц, которые попадают под санкции со стороны Белого дома.

Как заявил представитель внешнедипломатического ведомства, антироссийские санкции стали «национальной забавой» американских властей, а чёрные списки «всё больше дублируют друг друга». Рябков полагает, что власти США в азарте введения ограничений против РФ надеются, что смогут диктовать Москве свои условия.

- Вашингтонским операторам санкционной машины рекомендуем хотя бы поверхностно ознакомиться с нашей историей, чтобы прекратить попусту суетиться, - заметил замминистра.

Рябков также обвинил Вашингтон в раскачивании международной стабильности и предупредил, что «играть с огнём глупо, ведь это может стать опасным».

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