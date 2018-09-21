Финансы

Виктория Грей
21 Сентября, 2018 10:55

С 1 января 2019 года в России повысится МРОТ

Денежные средства.
Источник: twitter.com
#Топилин

#Минтруд

#МРОТ
Москва, 21 Сентября - DIXINEWS.

Об этом сообщил по итогам заседания Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

Он напомнил, что ранее было принято решение о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 11 163 рублей в месяц с 1 мая 2018 года, что составляет 100 % от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года.

Кроме того, по его словам, в законодательстве предусмотрен механизм ежегодного (начиная с 1 января 2019 года) установления МРОТ в сумме равной 100 % величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за II квартал предыдущего года.

«Законопроектом предлагается установить с 1 января 2019 года МРОТ в сумме 11 280 рублей в месяц, что составляет 100 % от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года, – сообщил Максим Топилин. – С учетом того, что в январе-апреле 2018 года МРОТ был установлен в сумме 9 489 рублей в месяц, то среднегодовое повышение минимальной заработной платы составит 6,4 %».

Министр также отметил, что «повышение МРОТ с 1 января 2019 года затронет 3,7 млн работников, в том числе 2,2 млн работников государственных и муниципальных учреждений».

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