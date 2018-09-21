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Константин Большаков
21 Сентября, 2018 09:22
Названа причина смерти президента Вьетнама
Чан Дай Куанг.
Источник: Novosti333.ru
Ханой, 21 Сентября - DIXINEWS.
Политика не стало сегодня рано утром.
СМИ сообщили о смерти президента Вьетнама Чан Дай Куанга. Как уточняется, он скончался в больнице около 6 часов утра по местному времени, пишет Новостное агентство Вьетнама.
Ещё одна местная газета уточняет, что причиной смерти Куанга стало тяжёлое заболевание, с которым он пытался бороться. Однако усилия местных и зарубежных врачей оказались бессильны.
Чай Дай Куанг родился 12 октября 1956 года в провинции Ниньбинь на севере Вьетнама. Начинал карьеру в силовых органах, в 2011 году стал членом политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, а в апреле 2016 года стал президентом страны.
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