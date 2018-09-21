США ввели санкции против ЧКВ «Вагнера»

И ряда других россиян и российских компаний.

На сайте Госдепартамента США опубликован список российских фирм и физических лиц, против которых Белый дом вводит очередные санкции.

В частности, в списке значатся ЧВК «Вагнера», авиазавод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, столичная «Оборонлогистика», Агентство интернет исследований из Санкт-Петербурга, ООО Concord Management and Consulting и Concord Catering.

Что касается физических лиц, список составил 27 человек, и включил в себя, к примеру, российского бизнесмена Евгения Пригожина, начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Коробова и других.

Как пояснил госсекретаря США Майк Помпео, всего список включает в себя тридцать три пункта, действующих в интересах оборонных и разведывательных секторов России.

Напомним, новые рестриктивные меры против Москвы в Вашингтоне анонсировали в августе. Их связали с делом Скрипаля, в котором Запад обвиняет Россию в организации покушения на бывшего полковника ГРУ и его дочь в британском Солсбери.