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Константин Большаков
21 Сентября, 2018 09:12
США ввели санкции против ЧКВ «Вагнера»
Майк Помпео.
Источник: Fondsk.ru
Вашингтон, 21 Сентября - DIXINEWS.
И ряда других россиян и российских компаний.
На сайте Госдепартамента США опубликован список российских фирм и физических лиц, против которых Белый дом вводит очередные санкции.
В частности, в списке значатся ЧВК «Вагнера», авиазавод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, столичная «Оборонлогистика», Агентство интернет исследований из Санкт-Петербурга, ООО Concord Management and Consulting и Concord Catering.
Что касается физических лиц, список составил 27 человек, и включил в себя, к примеру, российского бизнесмена Евгения Пригожина, начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Игоря Коробова и других.
Как пояснил госсекретаря США Майк Помпео, всего список включает в себя тридцать три пункта, действующих в интересах оборонных и разведывательных секторов России.
Напомним, новые рестриктивные меры против Москвы в Вашингтоне анонсировали в августе. Их связали с делом Скрипаля, в котором Запад обвиняет Россию в организации покушения на бывшего полковника ГРУ и его дочь в британском Солсбери.
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