Армия и оружие

Константин Большаков
21 Сентября, 2018 08:54

В Минобороны оправдались за нестыковки в документах по делу о «Боинге»

ЗРК "Бук".
Источник: Topwar.ru
#боинг на украине

#Бук
Москва, 21 Сентября - DIXINEWS.

Военные объяснили, почему даты на бумагах отличаются.

В министерстве обороны РФ ответили на обвинения СМИ, которые обнаружили «нестыковки» в документах о ракете для ЗРК «Бук», сбившей малайзийский «Боинг» в Украине в июле 2014 года.

Как ранее писала «Новая газета», в восстановленном подлиннике формуляра на двигатель под номером 8869032 видно, что дата создания копии документа – 14 января 1986 года, тогда как дата изготовления изделия – 24 декабря 1986 года. Журналисты издания сделали вывод, что данные документы могут не иметь отношения к ракете, уничтожившей самолёт.

Российские военные объяснили такое различие в датах тем, что в комплект рабочей конструкторской документации на ракету входили экземпляр формализованного формуляра на двигатель, сопло и другие агрегаты. Эталонным являлся формуляр на двигатель, с которого делали тираж формуляров и вносили информацию к каждому двигателю каждой изготовленной ракеты. И если документ приходил в негодность, вместо него создавали точную копию под названием «восстановленный подлинник».

- Представленный в ходе брифинга формуляр двигателя был скопирован с восстановленного 14 января 1986 года подлинника, о чём и говорит сделанная запись, - пояснили в пресс-службе Минобороны, добавив, что подлинность документов не вызывает сомнений.

Напомним, в понедельник Минобороны провело брифинг, в ходе которого стало известно, что ракета, сбившая «Боинг» над Донбассом, в 1986 году была отправлена в войсковую часть в Украине и оставалась там до момента авиакатастрофы.

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