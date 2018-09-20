Израиль поделился данными о гибели Ил-20

В Тель-Авиве не намерены брать вину на себя за уничтожение лайнера.

Армия обороны Израиля сообщила, что передала России отчёт об уничтожении самолёта Ил-20 в небе над Средиземным морем. Как подчеркнула израильская сторона, лайнер был поражён сирийским зенитным огнём в ночь на понедельник. Кроме того, военные Израиля передали предварительные данные расследования инцидента.

Как отметили в армии Израиля, они провели несколько встреч с руководством ВКС РФ и другими высокопоставленными российскими военными. Как подчёркивается в сообщении, встречи прошли в благоприятной обстановке.

- Был проведён профессиональный, открытый и прозрачный диалог, - говорится в сообщении Армии обороны Израиля на официальной странице в твиттере.

Напомним, ранее президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования Москве в связи с гибелью Ил-20, на котором находились 15 российских военных. Минобороны РФ и сирийские власти обвиняют в инциденте Израиль, так как истребители этой страны прикрывались нашим самолётом при налёте на объекты в Сирии.