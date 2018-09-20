Медведев признался, что впереди у России шесть трудных лет

Но обнадёжил, что экономика начнёт расти, правда, лишь через три года.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе сегодняшнего заседания правительства заявил, что ближайшие шесть лет окажутся для страны непростыми. Такая ситуация складывается в связи с антироссийскими санкциями, возможным расширением «торговых войн» и политикой протекционизма.

- Все мы понимаем, что начало этого шестилетнего цикла (2018-2024 годов, прим. ред.) вряд ли будет простым, - подытожил Медведев.

В подобных условия, считает глава кабмина, экономическая политика должна выстраиваться таким образом, чтобы она могла развиваться в не самых благоприятных условиях. Кроме того, Дмитрий Медведев призвал правительство не забывать о повышении уровня жизни граждан, пишет РБК.

По данным министерства экономического развития РФ, которые привёл премьер, ежегодные темпы экономического роста превысят 3% только с 2021 года. Но для этого необходимо уделять внимание отраслям с хорошим экспортным потенциалом.

Такими сферами Дмитрий Медведев считает химическую и пищевую промышленность, а также машиностроение. Экономика подрастёт и за счёт развития инфраструктуры и жилищного строительства, добавил глава правительства.