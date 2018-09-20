Политика

Константин Большаков
20 Сентября, 2018 13:24

Во вступлении Грузии в НАТО нашли пользу для России

Мамука Бахтадзе.
Источник: Kavkazplus.com
#Грузия

#НАТО

#Кавказ
Тбилиси, 20 Сентября - DIXINEWS.

В регионе наступит стабильность, уверены власти страны.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в интервью телеканалу Fox News заявил, что вступление его страны в НАТО окажется полезным для России. По словам политика, в таком случае на Кавказе установится стабильная ситуация.

- Это сделает наш регион более предсказуемым и стабильным, это в наилучшей степени отвечает российским интересам, - уверен Бахтадзе.

Грузинский премьер напомнил, что Тбилиси тратит более 2% ВВП на вооружение, хотя экономика страны не так уж и велика. Также Бахтадзе рассказал о тёплых отношениях с США, которые сейчас «проходят проверку на прочность в сражения в Афганистане и Ираке».

Благодаря президенту США Дональду Трампу происходит наращивание американо-грузинского сотрудничества в области безопасности, добавил Бахтадзе, и оно «никогда не было настолько сильным, чем сейчас». Премьер Грузии похвалил Трампа за диалог с российскими властями, назвав это «очень плодотворным и позитивным шагом».

Между тем, глава правительства сожалеет, что Россия «оккупировала 20% территории Грузии», имея в виду Южную Осетию и Абхазию, независимость которых признана Москвой.

Напомним, в июле 2018 генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия станет членом НАТО, и страны-участники Североатлантического альянса подтвердили это.

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