Во вступлении Грузии в НАТО нашли пользу для России

В регионе наступит стабильность, уверены власти страны.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в интервью телеканалу Fox News заявил, что вступление его страны в НАТО окажется полезным для России. По словам политика, в таком случае на Кавказе установится стабильная ситуация.

- Это сделает наш регион более предсказуемым и стабильным, это в наилучшей степени отвечает российским интересам, - уверен Бахтадзе.

Грузинский премьер напомнил, что Тбилиси тратит более 2% ВВП на вооружение, хотя экономика страны не так уж и велика. Также Бахтадзе рассказал о тёплых отношениях с США, которые сейчас «проходят проверку на прочность в сражения в Афганистане и Ираке».

Благодаря президенту США Дональду Трампу происходит наращивание американо-грузинского сотрудничества в области безопасности, добавил Бахтадзе, и оно «никогда не было настолько сильным, чем сейчас». Премьер Грузии похвалил Трампа за диалог с российскими властями, назвав это «очень плодотворным и позитивным шагом».

Между тем, глава правительства сожалеет, что Россия «оккупировала 20% территории Грузии», имея в виду Южную Осетию и Абхазию, независимость которых признана Москвой.

Напомним, в июле 2018 генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия станет членом НАТО, и страны-участники Североатлантического альянса подтвердили это.