Армия и оружие

Константин Большаков
20 Сентября, 2018 12:18

В Минобороны объяснили, почему не сработала система «свой-чужой» при гибели Ил-20

Игорь Конашенков.
Источник: Mbk.news
#Ил20

#Сирия
Москва, 20 Сентября - DIXINEWS.

На сирийской ракете её просто не было.

Официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков объяснил, почему при пуске сирийской ракеты ПВО С-200, которая сбила российский Ил-20, не сработала система распознавания «свой-чужой». По словам военного, её попросту не было, так как подобная система является «строго индивидуальной у каждого государства».

- Все рассуждения псевдоэкспертов, касающиеся причин гибели Ил-20 якобы из-за несрабатывания система «свой-чужой» - попросту дилетантские фантазии, - передаёт ТАСС слова представителя Минобороны.

Конашенков добавил, что система опознавания объединяет самолёты и ПВО исключительно российской принадлежности. Соответственно, передавать идентификационные коды другому государству наши военные не могли и не могут.

Напомним, ранее стало известно, что в Сирии впервые прокомментировали уничтожение российского Ил-20, на борту которого находились 15 военных. Минобороны РФ обвинило в случившемся Израиль, чьи истребители прикрывались Ил-20 при атаке на объекты в Сирии.

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