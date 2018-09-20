В Минобороны объяснили, почему не сработала система «свой-чужой» при гибели Ил-20

На сирийской ракете её просто не было.

Официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков объяснил, почему при пуске сирийской ракеты ПВО С-200, которая сбила российский Ил-20, не сработала система распознавания «свой-чужой». По словам военного, её попросту не было, так как подобная система является «строго индивидуальной у каждого государства».

- Все рассуждения псевдоэкспертов, касающиеся причин гибели Ил-20 якобы из-за несрабатывания система «свой-чужой» - попросту дилетантские фантазии, - передаёт ТАСС слова представителя Минобороны.

Конашенков добавил, что система опознавания объединяет самолёты и ПВО исключительно российской принадлежности. Соответственно, передавать идентификационные коды другому государству наши военные не могли и не могут.

Напомним, ранее стало известно, что в Сирии впервые прокомментировали уничтожение российского Ил-20, на борту которого находились 15 военных. Минобороны РФ обвинило в случившемся Израиль, чьи истребители прикрывались Ил-20 при атаке на объекты в Сирии.