Кабмин утвердил график праздничных дней в 2019 году

Уже можно распланировать свой отдых на год вперёд.

На сайте правительства России опубликовали график выходных и праздничных дней на 2019 год. Его составили члены российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Так, 5 и 6 января, праздничные дни, выпадающие на выходные, будут перенесены на 2 и 3 мая, это четверг и пятница. День защитника Отечества в следующем году выпадает на субботу, 23 февраля, поэтому свободный день перенесут на пятницу, 10 мая.

В новый год россиянам предстоит отдыхать с 30 декабря по 8 января, в мае – с 1 по 5 число и с 9 по 12 число.

Ещё три дня граждане не будут работать в Международный женский день – с 8 по 10 марта, и в День народного Единства – с 2 по 4 ноября. Также праздничным днём будет День России – его мы отметим 12 июня.