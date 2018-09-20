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Константин Большаков
20 Сентября, 2018 09:49
Кабмин утвердил график праздничных дней в 2019 году
Новогодние каникулы в Москве.
Источник: Incredibleme-gulia.blogspot.com
Москва, 20 Сентября - DIXINEWS.
Уже можно распланировать свой отдых на год вперёд.
На сайте правительства России опубликовали график выходных и праздничных дней на 2019 год. Его составили члены российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Так, 5 и 6 января, праздничные дни, выпадающие на выходные, будут перенесены на 2 и 3 мая, это четверг и пятница. День защитника Отечества в следующем году выпадает на субботу, 23 февраля, поэтому свободный день перенесут на пятницу, 10 мая.
В новый год россиянам предстоит отдыхать с 30 декабря по 8 января, в мае – с 1 по 5 число и с 9 по 12 число.
Ещё три дня граждане не будут работать в Международный женский день – с 8 по 10 марта, и в День народного Единства – с 2 по 4 ноября. Также праздничным днём будет День России – его мы отметим 12 июня.
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