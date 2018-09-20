Перенос выходных дней в 2019 году одобрила РТК

Перенос сделан с целью рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней.

Минтруд России подготовил проект постановления Правительства России, закрепляющий порядок переноса дней отдыха в 2019 году. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений одобрила данный проект, сообщили в пресс-службе ведомства.

Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса. Выходные дни 5 и 6 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями перенести на 2 и 3 мая соответственно (четверг и пятница). Также предлагается перенести день отдыха с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая.

Таким образом, в 2019 году планируются следующие дни отдыха:

- с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года;

- с 23 по 24 февраля;

- с 8 по 10 марта;

- с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая;

- 12 июня;

- с 2 по 4 ноября.