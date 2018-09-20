В Сирии впервые прокомментировали гибель Ил-20

Президент страны обратился к российскому коллеге.

Президент Сирии Башар Асад впервые обратился к президенту РФ Владимиру Путину после уничтожения российского Ил-20 в небе над Средиземным морем. Сирийский лидер принёс Путину соболезнования в связи с гибелью экипажа самолёта и назвал их героями, пишет SANA.

- Хотел бы от своего имени и имени сирийского народа выразить вам свои глубокие соболезнования в связи с крушением российского военного самолёта Ил-20 в водах Средиземного моря, что привело к гибели российских героев, выполнявших свои обязанности и сражавшихся в Сирии против терроризма, - указал Асад в своей телеграмме.

Как считает глава Сирии, данный инцидент является «результатом наглости и привычных бесчинств Израиля». По мнению Асада, Тель-Авив всегда использовал «грязные методы» для достижения своих целей в сирийском регионе.

Кроме того, Башар Асад выразил надежду, что данный инцидент не повлияет на отношения между Москвой и Дамаском, и РФ останется в Сирии для борьбы с террористами.

Напомним, российский Ил-20 был сбит сирийскими ПВО 17 сентября. Минобороны РФ обвинило в этом Израиль, так как израильские истребители прикрывались нашим самолётом при ударе по объектам в Сирии. При падении Ил-20 погибли 15 российских военных.