Политика

Константин Большаков
20 Сентября, 2018 08:51

В Сирии впервые прокомментировали гибель Ил-20

Башар Асад.
Источник: Mir24.tv
#Асад

#Сирия

#Ил20
Дамаск, 20 Сентября - DIXINEWS.

Президент страны обратился к российскому коллеге.

Президент Сирии Башар Асад впервые обратился к президенту РФ Владимиру Путину после уничтожения российского Ил-20 в небе над Средиземным морем. Сирийский лидер принёс Путину соболезнования в связи с гибелью экипажа самолёта и назвал их героями, пишет SANA.

- Хотел бы от своего имени и имени сирийского народа выразить вам свои глубокие соболезнования в связи с крушением российского военного самолёта Ил-20 в водах Средиземного моря, что привело к гибели российских героев, выполнявших свои обязанности и сражавшихся в Сирии против терроризма, - указал Асад в своей телеграмме.

Как считает глава Сирии, данный инцидент является «результатом наглости и привычных бесчинств Израиля». По мнению Асада, Тель-Авив всегда использовал «грязные методы» для достижения своих целей в сирийском регионе.

Кроме того, Башар Асад выразил надежду, что данный инцидент не повлияет на отношения между Москвой и Дамаском, и РФ останется в Сирии для борьбы с террористами.

Напомним, российский Ил-20 был сбит сирийскими ПВО 17 сентября. Минобороны РФ обвинило в этом Израиль, так как израильские истребители прикрывались нашим самолётом при ударе по объектам в Сирии. При падении Ил-20 погибли 15 российских военных.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В Минобороны объяснили, почему не сработала система «свой-чужой» при гибели Ил-20
Путин не стал общаться с Асадом после инцидента с Ил-20
СМИ опубликовали список погибших при крушении Ил-20
Читайте в рубрике:
Во вступлении Грузии в НАТО нашли пользу для России
В Приморье отменили итоги второго тура губернаторских выборов
ЦИК потребовал признать выборы в Приморском крае недействительными

Скандал с отравлением Анны Шапиро называют "странной сагой о Солсбери"
Виртуальные супермодели вытесняют живых манекенщиц
В Москве открылась выставка культового американского фотографа Столлера
Российская военная полиция обеспечивает безопасность миссии ООН в Сирии
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москва стала собирать больше налогов
Воронеж, 20 Сентября, 14:06.
Ещё один крупный чиновник уволен в правительстве Воронежской области
Санкт-Петербург, 20 Сентября, 13:48.
Полтавченко рассказал об интересном предложении от Кубы
Тбилиси, 20 Сентября, 13:24.
Во вступлении Грузии в НАТО нашли пользу для России
Москва, 20 Сентября, 12:18.
В Минобороны объяснили, почему не сработала система «свой-чужой» при гибели Ил-20
Москва, 20 Сентября, 11:38.
В Москве придумали новые меры для сохранения дорог от большегрузов
Нижний Новгород, 20 Сентября, 11:13.
ПИМУ выиграл гранты на два молодёжных проекта
Волгоград, 20 Сентября, 10:24.
Волгоградским театрам раздадут по 1 млн рублей
Казань, 20 Сентября, 10:17.
Жителей Татарстана ожидают многодневные выходные
Екатеринбург, 20 Сентября, 10:12.
Скончался руководитель Россельхознадзора по Свердловской области
Челябинск, 20 Сентября, 10:01.
Сразу 4 новых рейса появятся в аэропорту Челябинска
Москва, 20 Сентября, 09:49.
Кабмин утвердил график праздничных дней в 2019 году (ФОТО)
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия