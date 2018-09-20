В Приморье отменили итоги второго тура губернаторских выборов

Ранее на этом настояли в центризбиркоме.

В Приморском крае местная избирательная комиссия приняла решение отменить результаты выборов губернатора региона во втором туре. Как пишет «Интерфакс», за соответствующее решение проголосовали 12 из 13 членов облизбиркома, один выступил против.

В среду, 19 сентября, председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова рекомендовала признать результаты голосования недействительными. В таком случае, говорила она, повторное голосование пройдёт через 3 месяца. Причиной отмены итогов выборов стали массовые нарушения и фальсификации.

Напомним, второй тур губернаторских выборов в Приморье прошёл 16 сентября. После подсчёта 95% голосов уверенно лидировал представитель КПРФ Андрей Ищенко, однако после обработки 99% бюллетеней вперёд неожиданно вышел представитель «Единой России» Андрей Тарасенко.