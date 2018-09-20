Политика

Константин Большаков
20 Сентября, 2018 08:37

В Приморье отменили итоги второго тура губернаторских выборов

Избирком Приморского края.
Источник: Vladivostok.bezformata.ru
#выборыгубернатора

#избирком

#Приморье
Владивосток, 20 Сентября - DIXINEWS.

Ранее на этом настояли в центризбиркоме.

В Приморском крае местная избирательная комиссия приняла решение отменить результаты выборов губернатора региона во втором туре. Как пишет «Интерфакс», за соответствующее решение проголосовали 12 из 13 членов облизбиркома, один выступил против.

В среду, 19 сентября, председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова рекомендовала признать результаты голосования недействительными. В таком случае, говорила она, повторное голосование пройдёт через 3 месяца. Причиной отмены итогов выборов стали массовые нарушения и фальсификации.

Напомним, второй тур губернаторских выборов в Приморье прошёл 16 сентября. После подсчёта 95% голосов уверенно лидировал представитель КПРФ Андрей Ищенко, однако после обработки 99% бюллетеней вперёд неожиданно вышел представитель «Единой России» Андрей Тарасенко.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Андрей Ищенко «послал» людей Андрея Тарасенко
Кремль вмешался в ситуацию на выборах в Приморье
Кремль поддержит глав четырёх регионов
Читайте в рубрике:
Во вступлении Грузии в НАТО нашли пользу для России
В Сирии впервые прокомментировали гибель Ил-20
Путин не стал общаться с Асадом после инцидента с Ил-20

Крушельницкий рассказал о слушаниях по его делу в Спортивном арбитражном суде
Под Ульяновском 9-летний мальчик спас из горящего дома двух племянниц и мать
В Дубне заработал проект "Умный город"
Виртуальные супермодели вытесняют живых манекенщиц
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москва стала собирать больше налогов
Воронеж, 20 Сентября, 14:06.
Ещё один крупный чиновник уволен в правительстве Воронежской области
Санкт-Петербург, 20 Сентября, 13:48.
Полтавченко рассказал об интересном предложении от Кубы
Тбилиси, 20 Сентября, 13:24.
Во вступлении Грузии в НАТО нашли пользу для России
Москва, 20 Сентября, 12:18.
В Минобороны объяснили, почему не сработала система «свой-чужой» при гибели Ил-20
Москва, 20 Сентября, 11:38.
В Москве придумали новые меры для сохранения дорог от большегрузов
Нижний Новгород, 20 Сентября, 11:13.
ПИМУ выиграл гранты на два молодёжных проекта
Волгоград, 20 Сентября, 10:24.
Волгоградским театрам раздадут по 1 млн рублей
Казань, 20 Сентября, 10:17.
Жителей Татарстана ожидают многодневные выходные
Екатеринбург, 20 Сентября, 10:12.
Скончался руководитель Россельхознадзора по Свердловской области
Челябинск, 20 Сентября, 10:01.
Сразу 4 новых рейса появятся в аэропорту Челябинска
Москва, 20 Сентября, 09:49.
Кабмин утвердил график праздничных дней в 2019 году (ФОТО)
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия