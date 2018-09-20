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Константин Большаков
20 Сентября, 2018 08:37
В Приморье отменили итоги второго тура губернаторских выборов
Избирком Приморского края.
Источник: Vladivostok.bezformata.ru
Владивосток, 20 Сентября - DIXINEWS.
Ранее на этом настояли в центризбиркоме.
В Приморском крае местная избирательная комиссия приняла решение отменить результаты выборов губернатора региона во втором туре. Как пишет «Интерфакс», за соответствующее решение проголосовали 12 из 13 членов облизбиркома, один выступил против.
В среду, 19 сентября, председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова рекомендовала признать результаты голосования недействительными. В таком случае, говорила она, повторное голосование пройдёт через 3 месяца. Причиной отмены итогов выборов стали массовые нарушения и фальсификации.
Напомним, второй тур губернаторских выборов в Приморье прошёл 16 сентября. После подсчёта 95% голосов уверенно лидировал представитель КПРФ Андрей Ищенко, однако после обработки 99% бюллетеней вперёд неожиданно вышел представитель «Единой России» Андрей Тарасенко.
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