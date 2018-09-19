Павла Грудинина лишили «Совхоза имени Ленина»

Бракоразводный процесс больно ударил по бизнесмену.

У Павла Грудинина арестовали все акции «Совхоза имени Ленина». Такое решение принял Видновский городской суд Московской области в рамках бракоразводного процесса. Об этом сообщил телеканал «360», ссылаясь на адвоката бывшей жены Грудинина Елены Бойцовой.

Как отметила юрист Бойцовой, арест наложен при разделе имущества с бывшей супругой. У Грудинина имелись порядка 2 млн акции совхоза, что составляло 40% всех долей предприятия.

Заседание по данному делу состоится 27 сентября.

Напомним, Павел Грудинин выдвигал свою кандидатуру в президенты РФ на мартовских выборах. Бизнесмен представлял партию КПРФ. По итогам голосования Грудинин занял второе место, набрав 11,77% голосов избирателей.