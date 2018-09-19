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Константин Большаков
19 Сентября, 2018 20:26
Павла Грудинина лишили «Совхоза имени Ленина»
Павел Грудинин.
Источник: Sobitiya.mirtesen.ru
Москва, 19 Сентября - DIXINEWS.
Бракоразводный процесс больно ударил по бизнесмену.
У Павла Грудинина арестовали все акции «Совхоза имени Ленина». Такое решение принял Видновский городской суд Московской области в рамках бракоразводного процесса. Об этом сообщил телеканал «360», ссылаясь на адвоката бывшей жены Грудинина Елены Бойцовой.
Как отметила юрист Бойцовой, арест наложен при разделе имущества с бывшей супругой. У Грудинина имелись порядка 2 млн акции совхоза, что составляло 40% всех долей предприятия.
Заседание по данному делу состоится 27 сентября.
Напомним, Павел Грудинин выдвигал свою кандидатуру в президенты РФ на мартовских выборах. Бизнесмен представлял партию КПРФ. По итогам голосования Грудинин занял второе место, набрав 11,77% голосов избирателей.
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