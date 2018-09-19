Бизнес

Константин Большаков
19 Сентября, 2018 20:26

Павла Грудинина лишили «Совхоза имени Ленина»

Павел Грудинин.
Источник: Sobitiya.mirtesen.ru
#Грудинин

#Совхозимениленина

#развод
Москва, 19 Сентября - DIXINEWS.

Бракоразводный процесс больно ударил по бизнесмену.

У Павла Грудинина арестовали все акции «Совхоза имени Ленина». Такое решение принял Видновский городской суд Московской области в рамках бракоразводного процесса. Об этом сообщил телеканал «360», ссылаясь на адвоката бывшей жены Грудинина Елены Бойцовой.

Как отметила юрист Бойцовой, арест наложен при разделе имущества с бывшей супругой. У Грудинина имелись порядка 2 млн акции совхоза, что составляло 40% всех долей предприятия.

Заседание по данному делу состоится 27 сентября.

Напомним, Павел Грудинин выдвигал свою кандидатуру в президенты РФ на мартовских выборах. Бизнесмен представлял партию КПРФ. По итогам голосования Грудинин занял второе место, набрав 11,77% голосов избирателей.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Собчак может стать губернатором, а Грудинин – министром сельского хозяйства
Читайте в рубрике:
Компании раздадут сверхдоходы добровольно
Кенес Ракишев вместе с Кириллом Писаревым завершат долгострой
Спасатели потребовали от «Гарден Сити» за месяц устранить все нарушения

Выступление Лаврова на церемонии открытия историко-документальной выставки «Мюнхен-38» — LIVE
Факел олимпийского огня на Играх-2020 может доставить летающее авто
Главы двух Корей проводят саммит в Пхеньяне
Дональд Трамп принял в Белом доме президента Польши
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Павла Грудинина лишили «Совхоза имени Ленина»
Москва, 19 Сентября, 19:17.
Патрушев задумал удвоить экспорт продовольствия
За рубежом, 19 Сентября, 17:45.
13 стран выступили против восстановления РУСАДА
Нижний Новгород, 19 Сентября, 17:05.
В оперативном штабе озвучили подробности крушения МиГ-31
Ростов-на-Дону , 19 Сентября, 16:04.
В Ростов стали больше инвестировать
Москва, 19 Сентября, 15:34.
Роспотребнадзор озвучил позицию по курительным комнатам в аэропортах
Киев, 19 Сентября, 15:01.
Во Львовской области узаконили запрет на русский язык
Москва, 19 Сентября, 13:36.
Путин не стал общаться с Асадом после инцидента с Ил-20
Омск, 19 Сентября, 13:30.
По обновлённому мосту в Омске пустят многотонные самосвалы
Москва, 19 Сентября, 13:09.
В России разработают спецсвязь для силовиков и чиновников
Красноярск, 19 Сентября, 12:57.
В Красноярске утвердили новый состав городского совета
Москва, 19 Сентября, 12:53.
В Минкульте готовят замену главе Фонда кино - СМИ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия