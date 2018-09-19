Патрушев задумал удвоить экспорт продовольствия

Правительство Российской Федерации обязалось обеспечить органически чистыми продуктами питания население страны.

Об этом стало известно из заявления министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Чиновник выступил в рамках "правительственного часа". Власти предполагают в два с половиной раза увеличить рост экспорта сельскохозяйственных товаров и прогресс в импортозамещении.

По словам Патрушева, Россия может достичь вышеозвученных показателей к 2024 году. В 2017 году прибыль России после продажи зерна, овощей и фруктов за рубеж составила 20,7 миллиарда долларов. Эти показатели могут возрасти до 50 миллиардов за шесть лет.

Стоит отметить, в мае в адрес правительства глава РФ Владимир Путин потребовал увеличения экспорта до 45 миллиардов долларов.

По мнению президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, намерения Патрушева амбициозны.

"Скорее всего, речь в первую очередь идет о зерновых. У нас их урожайность невысокая, необходимо ее поднять, тогда мы можем увеличить объемы и производства, и экспорта. Есть у нас потенциал для экспорта и в некоторых других отраслях, например в птицеводстве, отчасти свиноводстве. Вопрос тут будет с рынками сбыта. Например, китайский рынок свинины может обеспечить нам решение этой проблемы в течение нескольких лет. Кстати, продовольственный рынок Юго-Восточной Азии будет расти опережающими темпами, поскольку население там увеличивается, растет и средний класс, который потребляет более дорогое продовольствие. В целом мы вполне можем получить заявленные объемы экспорта за счет активной работы по новым рынкам и сохранению традиционных партнеров в Египте, Северной Африке и Иране", - считает он.

Руководитель Минсельхоза сообщил парламенту о том, что у населения должен быть доступ к качественной органической пищи. Продукты не должны содержать следов нитратов и добавок, пагубно влияющих на человеческий организм. Ведомство уже работает над внедрением и активным распространением органического сельского хозяйства.

"Эта работа в начальной стадии, но все усилия будут брошены на то, чтобы эту работу поддерживать", - подчеркнул Патрушев.

Власти разрабатывают федеральную научно-техническую программу по развитию сельского хозяйства, направленную на повышение эффективности агропромышленной отрасли. Реализация проекта снизит зависимость российского производства от импортных семян и генетического материала. В некоторых направлениях зависимость достигает 80-90 процентов.

Также одной из перспективнейших программ для роста сельского хозяйства выступает возврат в оборот залежной и неиспользуемой земли. Мелиорация и совершенствование законодательства может вернуть специалистам-аграриям около 10 миллионов гектаров.

"У нас одна из самых больших посевных площадей в мире, проблема заключается в эффективности, в производительности сельского хозяйства, в урожайности. Семенной и племенной материал представляют очень большую проблему, необходимо создавать, восстанавливать собственные генофонды семян, повышая производительность отрасли", - комментирует Абзалов.