13 стран выступили против восстановления РУСАДА

Представители антидопинговых агентств 13 стран направили открытое письмо в адрес Всемирного антидопингового агентства.

Соответствующую информацию обнародовали в пресс-службе Британского антидопингового агентства. В письме структуры выступили против восстановления РУСАДА.

Петицию поддержала Британия, США, Канада, Германия, Япония, Австралия, Австрия, Финляндия, Ирландия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша.

По словам авторов обращения, представители РУСАДА не достигли двух критериев для восстановление. Первый заключался в признании доклада главы независимой комиссии WADA относительно допинга в РФ. Второй - в допуске агентства к московской антидопинговой лаборатории.

Компромисс не рассматривается в качестве приемлемого варианта.