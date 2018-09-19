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Станислав Сикорский
19 Сентября, 2018 17:05

В оперативном штабе озвучили подробности крушения МиГ-31

Взлёт МиГ-31.
Источник: tass.ru
#МиГ

#авиация

#крушение
Нижний Новгород, 19 Сентября - DIXINEWS.

Крушение сверхзвукового истребителя-перехватчик МиГ-31 произошло на территории Нижегородского региона.

Об этом стало известно из сообщения источника в оперативном штабе по месту инцидента. Его цитирует "Интерфакс".

"Самолет МиГ-31 выполнял учебно-тренировочный полет в районе аэродрома в пригороде населенного пункта Кулебаки. На борту возникла нештатная ситуация, экипаж принял решение катапультироваться", - сообщили в штабе.

В Министерстве обороны пояснили, что самолёт пролетал на безлюдной местностью. Он не располагал боекомплектом. В настоящий момент на месте падения работает специальная министерская комиссия.

Оба военнослужащих, катапультировавшихся из истребителя, живы и здоровы. Инцидент произошёл около 15:30 в рамках планово-учебного полёта.

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