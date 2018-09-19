В оперативном штабе озвучили подробности крушения МиГ-31

Крушение сверхзвукового истребителя-перехватчик МиГ-31 произошло на территории Нижегородского региона.

Об этом стало известно из сообщения источника в оперативном штабе по месту инцидента. Его цитирует "Интерфакс".

"Самолет МиГ-31 выполнял учебно-тренировочный полет в районе аэродрома в пригороде населенного пункта Кулебаки. На борту возникла нештатная ситуация, экипаж принял решение катапультироваться", - сообщили в штабе.

В Министерстве обороны пояснили, что самолёт пролетал на безлюдной местностью. Он не располагал боекомплектом. В настоящий момент на месте падения работает специальная министерская комиссия.

Оба военнослужащих, катапультировавшихся из истребителя, живы и здоровы. Инцидент произошёл около 15:30 в рамках планово-учебного полёта.