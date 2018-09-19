|
Станислав Сикорский
19 Сентября, 2018 17:05
В оперативном штабе озвучили подробности крушения МиГ-31
Взлёт МиГ-31.
Источник: tass.ru
Нижний Новгород, 19 Сентября - DIXINEWS.
Крушение сверхзвукового истребителя-перехватчик МиГ-31 произошло на территории Нижегородского региона.
Об этом стало известно из сообщения источника в оперативном штабе по месту инцидента. Его цитирует "Интерфакс".
"Самолет МиГ-31 выполнял учебно-тренировочный полет в районе аэродрома в пригороде населенного пункта Кулебаки. На борту возникла нештатная ситуация, экипаж принял решение катапультироваться", - сообщили в штабе.
В Министерстве обороны пояснили, что самолёт пролетал на безлюдной местностью. Он не располагал боекомплектом. В настоящий момент на месте падения работает специальная министерская комиссия.
Оба военнослужащих, катапультировавшихся из истребителя, живы и здоровы. Инцидент произошёл около 15:30 в рамках планово-учебного полёта.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия