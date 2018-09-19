Роспотребнадзор озвучил позицию по курительным комнатам в аэропортах

В Роспотребнадзоре приняли решение относительно идеи о возврате комнат для курения в аэропортах.

На сообщение представителей ведомства ссылается РИА Новости. Надзорная структура выступила против инициативы.

"Роспотребнадзор не поддерживает изменения, предлагаемые в действующее законодательство", - сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что автором предложения о возврате комнат-курилок в аэропортах стал депутат Госдумы Сергей Боярский, представляющий в парламент "Единую Россию".

По его словам, у властей нет возможности контролировать выполнение запрета курения на территории аэропортов. В то же время возврат курительных помещений - соблюдение интересов курящих людей. Руководство воздушной гавани Шереметьево поддержало идею.

Между тем в Минздраве констатировали, что возврат курительных комнат идёт в разрез с Конституцией. Дым от сигарет будет попадать в другие помещения и создаст дискомфорт некурящим.