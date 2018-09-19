Во Львовской области узаконили запрет на русский язык

На территории Львовской области Украины ввели мораторий на публичное применение русскоязычных культурных элементов.

Инициативу поддержали в Львовском областном совете. За идею выступили 57 парламентариев при необходимом количестве в 47.

"Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины", - гласит решение областного совета.

Во Львове сформируют межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься систематическими разъяснительными беседами о моратории с местными жителями и юридическими лицами. Представители облсовета планируют разработать обращение к Верховной Раде о внесении соответствующего запрета в законодательную базу Украины.

Стоит отметить, что с 2014 года украинское правительство постепенно избавиться от русскоязычного и советского культурного наследия на территории страны.