Общество

Станислав Сикорский
19 Сентября, 2018 15:01

Во Львовской области узаконили запрет на русский язык

Львовский областной совет.
Источник: news.lviv-company.in.ua
#русскийязык

#область
Киев, 19 Сентября - DIXINEWS.

На территории Львовской области Украины ввели мораторий на публичное применение русскоязычных культурных элементов.

Инициативу поддержали в Львовском областном совете. За идею выступили 57 парламентариев при необходимом количестве в 47.

"Установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Львовской области до момента полного прекращения оккупации территории Украины", - гласит решение областного совета.

Во Львове сформируют межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься систематическими разъяснительными беседами о моратории с местными жителями и юридическими лицами. Представители облсовета планируют разработать обращение к Верховной Раде о внесении соответствующего запрета в законодательную базу Украины.

Стоит отметить, что с 2014 года украинское правительство постепенно избавиться от русскоязычного и советского культурного наследия на территории страны.

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