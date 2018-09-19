Политика

Константин Большаков
19 Сентября, 2018 13:36

Путин не стал общаться с Асадом после инцидента с Ил-20

Башар Асад и Владимир Путин.
Источник: Oko-planet.su
#Путин

#Асад

#Сирия
Москва, 19 Сентября - DIXINEWS.

Передавала ли сирийская сторона какие-то данные после катастрофы самолёта также неизвестно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока что не общался с сирийским лидером Башаром Асадом после инцидента с российским Ил-20 в небе над Средиземным морем. Об этом со ссылкой на Пескова написали РИА «Новости».

Как заявил представитель Кремля, пока неизвестно, были ли представлены российской стороне какие-либо сведения со стороны Сирии, касающиеся сбитого Ил-20. Подобную информацию Песков посоветовал уточнить в министерстве обороны РФ.

Напомним, Ил-20 был сбит сирийскими ПВО вечером 17 сентября. В Минобороны обвинили в случившемся Израиль, так как истребители этой страны при атаке САР укрывались за российским самолётом. В самом Израиле вину возложили на Сирию.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент «цепью трагических случайностей» и пообещал принять меры, которые «заметят все». Они, в частности, будут касаться безопасности российских военных и объектов РФ, находящихся на территории Сирии.

В результате катастрофы Ил-20 погибли 15 российских военнослужащих. Ранее РЕН-ТВ опубликовал список погибших.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
СМИ опубликовали список погибших при крушении Ил-20
Возбуждено уголовное дело по факту гибели Ил-20 в Сирии
Путин назвал уничтожение Ил-20 случайностью
Читайте в рубрике:
ЦИК потребовал признать выборы в Приморском крае недействительными
Путин и Эрдоган решили судьбу Идлиба
Россию заподозрили в убийстве брата Ким Чен Ына

Какими будут шаги РФ после инцидента с самолетом Ил-20
Учёные пытаются сохранить популяцию тростниковых лягушек
Факел олимпийского огня на Играх-2020 может доставить летающее авто
Главы двух Корей проводят саммит в Пхеньяне
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Патрушев задумал удвоить экспорт продовольствия
За рубежом, 19 Сентября, 17:45.
13 стран выступили против восстановления РУСАДА
Нижний Новгород, 19 Сентября, 17:05.
В оперативном штабе озвучили подробности крушения МиГ-31
Ростов-на-Дону , 19 Сентября, 16:04.
В Ростов стали больше инвестировать
Москва, 19 Сентября, 15:34.
Роспотребнадзор озвучил позицию по курительным комнатам в аэропортах
Киев, 19 Сентября, 15:01.
Во Львовской области узаконили запрет на русский язык
Москва, 19 Сентября, 13:36.
Путин не стал общаться с Асадом после инцидента с Ил-20
Омск, 19 Сентября, 13:30.
По обновлённому мосту в Омске пустят многотонные самосвалы
Москва, 19 Сентября, 13:09.
В России разработают спецсвязь для силовиков и чиновников
Красноярск, 19 Сентября, 12:57.
В Красноярске утвердили новый состав городского совета
Москва, 19 Сентября, 12:53.
В Минкульте готовят замену главе Фонда кино - СМИ
За рубежом, 19 Сентября, 12:32.
Месси поставил новый рекорд в Лиге чемпионов
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия