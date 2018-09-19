Путин не стал общаться с Асадом после инцидента с Ил-20

Передавала ли сирийская сторона какие-то данные после катастрофы самолёта также неизвестно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока что не общался с сирийским лидером Башаром Асадом после инцидента с российским Ил-20 в небе над Средиземным морем. Об этом со ссылкой на Пескова написали РИА «Новости».

Как заявил представитель Кремля, пока неизвестно, были ли представлены российской стороне какие-либо сведения со стороны Сирии, касающиеся сбитого Ил-20. Подобную информацию Песков посоветовал уточнить в министерстве обороны РФ.

Напомним, Ил-20 был сбит сирийскими ПВО вечером 17 сентября. В Минобороны обвинили в случившемся Израиль, так как истребители этой страны при атаке САР укрывались за российским самолётом. В самом Израиле вину возложили на Сирию.

Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент «цепью трагических случайностей» и пообещал принять меры, которые «заметят все». Они, в частности, будут касаться безопасности российских военных и объектов РФ, находящихся на территории Сирии.

В результате катастрофы Ил-20 погибли 15 российских военнослужащих. Ранее РЕН-ТВ опубликовал список погибших.