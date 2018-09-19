|
Константин Большаков
19 Сентября, 2018 13:36
Путин не стал общаться с Асадом после инцидента с Ил-20
Башар Асад и Владимир Путин.
Источник: Oko-planet.su
Москва, 19 Сентября - DIXINEWS.
Передавала ли сирийская сторона какие-то данные после катастрофы самолёта также неизвестно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока что не общался с сирийским лидером Башаром Асадом после инцидента с российским Ил-20 в небе над Средиземным морем. Об этом со ссылкой на Пескова написали РИА «Новости».
Как заявил представитель Кремля, пока неизвестно, были ли представлены российской стороне какие-либо сведения со стороны Сирии, касающиеся сбитого Ил-20. Подобную информацию Песков посоветовал уточнить в министерстве обороны РФ.
Напомним, Ил-20 был сбит сирийскими ПВО вечером 17 сентября. В Минобороны обвинили в случившемся Израиль, так как истребители этой страны при атаке САР укрывались за российским самолётом. В самом Израиле вину возложили на Сирию.
Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент «цепью трагических случайностей» и пообещал принять меры, которые «заметят все». Они, в частности, будут касаться безопасности российских военных и объектов РФ, находящихся на территории Сирии.
В результате катастрофы Ил-20 погибли 15 российских военнослужащих. Ранее РЕН-ТВ опубликовал список погибших.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия