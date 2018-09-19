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Станислав Сикорский
19 Сентября, 2018 13:09
В России разработают спецсвязь для силовиков и чиновников
Вышка мобильной связи.
Источник: sibdepo.ru
Москва, 19 Сентября - DIXINEWS.
В Российской Федерации к 2024 году создадут сеть беспроводной связи, предназначенной для специального сегмента потребителей.
Информацию о разрабатываемом проекте опубликовал портал "Ведомости". Он ссылается на паспорт программы "Цифровая экономика". В правительстве одобрили проект в понедельник, 17 сентября.
Под спецпотребителями подразумеваются государственные служащие.
Сеть будет работать благодаря технологии LTE-450. Особенности сети - управление приоритетами для разных групп пользователей и быстрая передача данных. Устройства в таком диапазоне могут работать как рации и передавать видео.
Кроме этого, плюс сети - маленькая задержка передачи данных и обеспечение устойчивого покрытия.
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