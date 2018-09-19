В России разработают спецсвязь для силовиков и чиновников

В Российской Федерации к 2024 году создадут сеть беспроводной связи, предназначенной для специального сегмента потребителей.

Информацию о разрабатываемом проекте опубликовал портал "Ведомости". Он ссылается на паспорт программы "Цифровая экономика". В правительстве одобрили проект в понедельник, 17 сентября.

Под спецпотребителями подразумеваются государственные служащие.

Сеть будет работать благодаря технологии LTE-450. Особенности сети - управление приоритетами для разных групп пользователей и быстрая передача данных. Устройства в таком диапазоне могут работать как рации и передавать видео.

Кроме этого, плюс сети - маленькая задержка передачи данных и обеспечение устойчивого покрытия.