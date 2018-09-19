Культура

Станислав Сикорский
19 Сентября, 2018 12:53

В Минкульте готовят замену главе Фонда кино - СМИ

Директор Фонда кино Антон Малышев.
Источник: tass.ru
#Минкультуры

#Фондкино

#Мединский
Москва, 19 Сентября - DIXINEWS.

В Министерстве культуры рассматривают идею о смене руководителя Фонда кино.

Соответствующую информацию обнародовало издание "Коммерсантъ", ссылаясь на неназванные источники в киноиндустрии. Предположительно, заменой нынешнему директору Антону Малышеву станет глава Музея кино Лариса Солонина.

По данным источников, кандидатура получила одобрение министра культуры Владимира Мединского. Он в будущем может внести инициативу на рассмотрение правительства.

Фонд кино в ежегодном порядке распределяет три миллиарда рублей в качестве поддержки отечественных фильмов. Мединский неоднократно выступал с критикой в адрес руководства организации.

В августе 2018 года изменился устав фонда. Отныне назначение исполнительного директора происходит по представлению Минкульта. Главе ведомства нужно представить кандидатуру за месяц после утверждения нового устава.

Между тем группа кинематографистов направила письмо Мединскому, в котором отметила успешность последних трёх лет в мире российского кино. Упомянутый период времени Фондом кино руководил именно Малышев.

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