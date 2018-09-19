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Станислав Сикорский
19 Сентября, 2018 12:32
Месси поставил новый рекорд в Лиге чемпионов
Лионель Месси и "Барселона" на поле.
Источник: championat.com
За рубежом, 19 Сентября - DIXINEWS.
Футбольный клуб "Барселона" со счётом 4:0 разгромил нидерландский ПСВ в первом туре группового этапа Лиги Чемпионов.
В ходе матча барселонский форвард Лионель Месси сделал хет-трик, который стал для звезды футбола восьмым за его карьеру в турнире. Он стал первым игроком Лиги чемпионов, преодолевшим барьер.
Кроме того, Месси получил титул второго футболиста в истории, забившего в 14 и более розыгрышах турнира. До достижения аргентинского нападающего лишь один игрок сумел это сделать - форвард "Реала" Рауль.
Параллельно с "Барселоной" победы достиг в группе B "Интер" в матче против "Тоттенхэма" со счётом 2:1. Испанская команда сейчас находится на вершине квартета. "Интер занимает второе место, следом идут "Тоттенхэм" и ПСВ соответственно.
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