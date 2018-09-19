Политика

Константин Большаков
19 Сентября, 2018 11:56

ЦИК потребовал признать выборы в Приморском крае недействительными

Элла Памфилова.
Источник: Ru-nov.ru
#ЦИК

#Ищенко

#Тарасенко
Владивосток, 19 Сентября - DIXINEWS.

Из-за скандала голосование состоится ещё раз, но позже.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что ЦИК рекомендует признать недействительными выборы губернатора Приморского края, прошедшие в регионе 16 сентября. Такое решение принято «на основании ряда факторов», передаёт ТАСС слова Памфиловой.

- Мы предлагаем, надеюсь, коллеги поддержат, рекомендовать комиссии ЦИК Приморского края признать выборы главы региона недействительными, - сказала Памфилова.

Если территориальный центризбирком поддержит предложение начальства, то следующее голосование состоится спустя 3 месяца, уточнил «Интерфакс». Оконательное решение крайизбирком примет до 22 сентября.

Напомним, за кресло губернатора в Приморском крае боролись два претендента – Андрей Ищенко от КПРФ и Андрей Тарасенко от «Единой России». После подсчёта 97% голосов Ищенко уверенно лидировал, однако когда обработали 99% голосов Тарасенко неожиданно опередил соперника.

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