Армия и оружие

Константин Большаков
19 Сентября, 2018 10:02

СМИ опубликовали список погибших при крушении Ил-20

Ил-20.
Источник: Sandrermakoff.livejournal.com
#Ил20

#Сирия

#авиакатастрофа
Москва, 19 Сентября - DIXINEWS.

Самолёт был сбит огнём со стороны наших союзников.

В сети опубликовали список имён российских военных, которые погибли в сбитом Ил-20 в Сирии.

В нём значатся 15 имён: Сергей Гаврютин, Константин Назаров, Александр Вечернин, Тимофей Баранов, Павел Ткаченко, Александр Бурлака, Григорий Зиновьев, Денис Гордов, Роман Долматов, Виктор Квасенков, Алексей Седунов, Владимир Яковлев, Алексей Арзуманов, Андрей Сергеенков. Информацию представил телеканал РЕН ТВ.

Напомним, ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели Ил-20. Самолёт был сбит сирийскими системами ПВО, когда российским самолётом прикрывались израильские истребители.

Минобороны РФ обвинило в случившемся Израиль, там возложили вину на Сирию. Президент РФ Владимир Путин пообещал «шаги, которые заметят все» в ответ на случившееся.

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