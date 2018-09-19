Российские «Искандеры» были замечены в Киргизии

Вскоре там появятся и сотни наших солдат.

В Киргизию перебросили ракетные комплексы «Искандер-М», располагавшиеся на Урале, для участия в совместных антитеррористических учениях. Как пишут РИА «Новости» со ссылкой на ЦВО, это происходит впервые.

Военным предстоит выполнить боевой пуск по лагерю условных боевиков на горном полигоне «Эдельвейс». В свою очередь ТАСС уточняет, что международные учения пройдут с 24 по 26 сентября и в них примут участие почти 1000 российских военных.

Кроме того, ранее в Киргизию отправили батальонно-тактическую группу горной мотострелковой бригады.

Напомним, совсем недавно на Дальнем Востоке завершились крупнейшие военные учения «Восток-2018» в новейшей российской истории. В них приняли участие 300 тысяч военных и десятки тысяч единиц техники.