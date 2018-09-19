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Константин Большаков
19 Сентября, 2018 08:49
Названо число жертв страшной автокатастрофы в Воронежской области
ДТП в Воронеже.
Источник: voronezh.sledcom.ru
Воронеж, 19 Сентября - DIXINEWS.
На оживлённой трассе столкнулись два пассажирских автобуса.
18 сентября около 20:20 часов на 525 километре автодороги М-4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области столкнулись автобусы «Вольво» и «Неоплан», которые ехали в южном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
В полиции добавили, что в результате автокатастрофы погибли 4 человека и ещё 16 получили ранения. В свою очередь в местном СУ СКР уточнили, что пострадавших по состоянию на 23 часа во вторник было уже 19 человек. Позднее стало известно, что ещё одна женщина умерла в больнице на операционном столе.
По факту ДТП следователи ведут проверку, по итогам которой, вероятно, будет заведено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.
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