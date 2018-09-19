Возбуждено уголовное дело по факту гибели Ил-20 в Сирии

Российские правоохранители намерены выяснить, что произошло.

Главное военно-следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в связи с катастрофой российского военного самолёта Ил-20 над Средиземным морем. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. По какой статье заведено расследование – не уточняется.

- На месте происшествия совместно с представителями Минобороны РФ работают следователи и криминалисты СК России. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее сирийская сторона, чья система ПВО и сбило российский самолёт, принесла соболезнования.

- Я бы хотел выразить глубочайшие соболезнования моему другу и коллеге – постпреду РФ при ООН – в связи с гибелью людей, вчера они стали мучениками в результате израильской агрессии на сирийский город Латакию, - заявил постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.

Напомним, Ил-20 пропал с радаров в 23 часа 17 сентября. Во вторник, 18 сентября, выяснилось, что самолёт сбили ПВО Сирии. В Минобороны РФ обвинили в случившемся Израиль, так как израильские истребители при атаке на Сирию прикрывались Ил-20. Израиль обвинил в трагедии Сирию.

Президент РФ Владимир Путин назвал гибель самолёта цепочкой случайных трагических событий и пообещал дать жёсткий ответ, который заметят все.