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Станислав Сикорский
18 Сентября, 2018 17:47
В Минздраве озвучили будущее идеи о "сухом законе"
Выбор алкоголя.
Источник: ria.ru
Москва, 18 Сентября - DIXINEWS.
В Министерстве здравоохранения решили, что делать с инициативой о введении сухого закона.
С соответствующим заявлением выступила глава ведомства Вероника Скворцова. По её словам, структура рассмотрит идею. Минздрав полагает такие предложения радикальными, так как они помимо пользы могут принести и вред.
"Мы будем обязательно это изучать, но к нам пока такое предложение не заходило", - сообщила Скворцова.
Стоит напомнить, что на имя главы Минздрава РФ было направлено письмо, в котором высказана инициатива о сухом законе в стране. Автором обращения выступил депутат Государственной Думы Виталий Милонов.
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