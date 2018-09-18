Здоровье

Станислав Сикорский
18 Сентября, 2018 17:47

В Минздраве озвучили будущее идеи о "сухом законе"

Выбор алкоголя.
Источник: ria.ru
#алкоголь

#Минздрав

#инициатива
Москва, 18 Сентября - DIXINEWS.

В Министерстве здравоохранения решили, что делать с инициативой о введении сухого закона.

С соответствующим заявлением выступила глава ведомства Вероника Скворцова. По её словам, структура рассмотрит идею. Минздрав полагает такие предложения радикальными, так как они помимо пользы могут принести и вред.

"Мы будем обязательно это изучать, но к нам пока такое предложение не заходило", - сообщила Скворцова.

Стоит напомнить, что на имя главы Минздрава РФ было направлено письмо, в котором высказана инициатива о сухом законе в стране. Автором обращения выступил депутат Государственной Думы Виталий Милонов.

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