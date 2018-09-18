Политика

Константин Большаков
18 Сентября, 2018 17:25

Путин назвал уничтожение Ил-20 случайностью

Владимир Путин.
Источник: kremlin.ru
#Путин

#Ил20

#Израиль
Москва, 18 Сентября - DIXINEWS.

Однако пообещал жёсткий ответ.

Во вторник, 18 сентября, в Кремле президент РФ Владимир Путин принимает с рабочим визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В ходе совместной пресс-конференции российский лидер ответил на вопрос журналистов о сбитом сирийскими ПВО российском военном самолёте Ил-20.

В первую очередь, произошедшее Путин назвал бедой и принёс соболезнования близким погибших, передаёт корреспондент ИА «DixiNews». При этом президент не считает, что данный инцидент похож на тот, когда турецкий истребитель сознательно сбил Су-24.

- Здесь скорее похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолёт не сбивал наш самолёт, - подчеркнул Владимир Путин. – Но, безусловно, мы должны в этом серьёзно разобраться.

Отношение Кремля к этому происшествию ранее озвучили в министерстве обороны РФ, отметил Путин, добавив, что позиция военного ведомства с ним была полностью согласована. Российский лидер заверил, что ответные действия Москвы будут направлены «прежде всего на дополнительное обеспечение безопасности наших военнослужащих и наших объектов в САР».

- Это будут такие шаги, которые заметят все, - пообещал Путин.

Напомним, Ил-20 с 15 российскими военнослужащими на борту пропал накануне вечером, 17 сентября, в небе над Средиземным морем, недалеко от побережья Сирии. Сегодня выяснилось, что самолёт был сбит сирийскими ПВО в тот момент, когда им прикрывались истребители ВВС Израиля.

Минобороны России обвинило в случившемся израильскую сторону. В самом Израиле возложили ответственность за гибель самолёта на Сирию. Кроме того, министерство обороны Израиля принесло соболезнования родным погибших солдат.

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