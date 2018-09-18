Роспотребнадзор поведал россиянам, как избежать гриппа

Специалисты Роспотребнадзора составили рекомендации для профилактики и лечения гриппа.

Соответствующую информацию обнародовали в пресс-службе ведомства.

"Самому пациенту при первых симптомах нужно остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо немедленно обратиться к врачу. Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции, заболевшего нужно изолировать от здоровых лиц, желательно выделить отдельную комнату", - гласит сообщение.

Эксперты отметили недопустимость самолечения. Гражданам, чувствующим недомогание, необходимо своевременно обратиться к врачу. Поводом для этого может стать высокая температура тела - от 38 градусов. Больной должен пить много жидкости и больше отдыхать.

В Роспотребнадзоре порекомендовали минимизировать своё пребывание в местах массового скопления людей. Не лишним будет использование медицинской маски, тщательное мытьё рук, регулярная уборка дома.

В период высокой опасности распространения гриппа людям следует употреблять более количество продуктов, богатых витамином С, а также блюда с чесноком и луком. Поддержать тонус поможет здоровый образ жизни и занятие физкультурой.

Первую волну заболеваний в России традиционно регистрируют к середине осени.