Учёные NASA объяснили, как полёт к Марсу повредит мозг астронавтов

В Берлине прошла международная конференция Federation of European Neuroscience Societies, в рамках которой обсудили особенности путешествия человека к Марсу.

Об этом пишет специализированное издание New Scientist. Согласно докладу экспертов NASA, экспедиция на Красную планету грозит изменениями в мозге исследователей.

Учёные провели эксперимент при участии 16 добровольцев. Они 30 суток работали в условиях, симулирующих марсианскую колонию.Еженедельно они получали один выходной.

У испытуемых зафиксировали уменьшение гиппокампа на три процента. Этот отдел головного мозга несёт ответственность за воспоминания и ориентацию в пространстве. Мышление участников эксперимента не изменилось, о чём свидетельствуют компьютерные тесты.

По мнению исследовательницы Аники Вернер, сокращения спровоцировали социальная изоляция и жизнь под круглосуточным наблюдением. Она отметила обратимость выявленных процессов. Тем не менее, они требуют учёта.

Учёные пока что не определили причины уменьшения отдела мозга. Предполагается, что это может происходить из-за отмирания клеток или реорганизации нейронов.