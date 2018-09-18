|
Станислав Сикорский
18 Сентября, 2018 16:19
Учёные NASA объяснили, как полёт к Марсу повредит мозг астронавтов
Поверхность Марса.
Источник: mediasole.ru
Берлин, 18 Сентября - DIXINEWS.
В Берлине прошла международная конференция Federation of European Neuroscience Societies, в рамках которой обсудили особенности путешествия человека к Марсу.
Об этом пишет специализированное издание New Scientist. Согласно докладу экспертов NASA, экспедиция на Красную планету грозит изменениями в мозге исследователей.
Учёные провели эксперимент при участии 16 добровольцев. Они 30 суток работали в условиях, симулирующих марсианскую колонию.Еженедельно они получали один выходной.
У испытуемых зафиксировали уменьшение гиппокампа на три процента. Этот отдел головного мозга несёт ответственность за воспоминания и ориентацию в пространстве. Мышление участников эксперимента не изменилось, о чём свидетельствуют компьютерные тесты.
По мнению исследовательницы Аники Вернер, сокращения спровоцировали социальная изоляция и жизнь под круглосуточным наблюдением. Она отметила обратимость выявленных процессов. Тем не менее, они требуют учёта.
Учёные пока что не определили причины уменьшения отдела мозга. Предполагается, что это может происходить из-за отмирания клеток или реорганизации нейронов.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия