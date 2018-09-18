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Станислав Сикорский
18 Сентября, 2018 12:59
Стало известно, какие мессенджеры предпочитают владельцы гаджетов в РФ
Пользовательница смартфона.
Источник: tes.com
Москва, 18 Сентября - DIXINEWS.
Эксперты выявили наиболее популярные функции смартфонов среди их владельцев.
Большую популярность снискали мессенджеры - ими пользуется 93 процента владельцев гаджетов. Исследование "Медиапотребление в России - 2018" провела компания Deloitte.
Самый популярный мессенджер в РФ - WhatsApp. Его установили 69% владельцев смартфонов. На втором месте - Viber (57 процентов). Третье досталось Skype (45 процентов).
Кроме этого, возросла популярность и частота использования заблокированного Telegram. Число пользователей увеличилось до 25 процентов, а индекс использования - до 10 процентов.
Из-за мессенджеров пользователи стали реже отправлять SMS-сообщения. Частота их использования сократилось на 39 процентов.
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