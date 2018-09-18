Андрей Ищенко «послал» людей Андрея Тарасенко

Итоги скандальных выборов всё ещё не подведены.

Андрей Ищенко, участвовавший в выборах губернатора Приморского края от партии КПРФ заявил, что ему пытались предложить место в администрации и.о. главы региона. Об этом пишет Ъ со ссылкой на самого политика.

Как признался господин Ищенко, люди из окружения нынешнего и.о. губернатора Приморья Андрея Тарасенко (представляет «Единую Россию»), обратились к нему с предложением занять должность вице-губернатора края. Однако коммунист в твёрдой форме отказал им.

- Я их послал, - честно признался Ищенко.

В свою очередь в пресс-службе администрации губернатора Приморского края данную информацию подтверждать не стали, уточняет издание.

Напомним, второй тур губернаторских выборов в Приморье прошёл в минувшее воскресенье, 16 сентября. После подсчёта 97% голосов уверенно лидировал Ищенко, однако после обработки 99% голосов вперёд неожиданно вырвался Тарасенко.

В ситуацию пришлось вмешаться Центральной избирательной комиссии. После изучения всех жалоб в ЦИК озвучат результаты выборов в Приморье.