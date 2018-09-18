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Константин Большаков
18 Сентября, 2018 13:02
Андрей Ищенко «послал» людей Андрея Тарасенко
Андрей Ищенко (справа).
Источник: M.news.yandex.ru
Владивосток, 18 Сентября - DIXINEWS.
Итоги скандальных выборов всё ещё не подведены.
Андрей Ищенко, участвовавший в выборах губернатора Приморского края от партии КПРФ заявил, что ему пытались предложить место в администрации и.о. главы региона. Об этом пишет Ъ со ссылкой на самого политика.
Как признался господин Ищенко, люди из окружения нынешнего и.о. губернатора Приморья Андрея Тарасенко (представляет «Единую Россию»), обратились к нему с предложением занять должность вице-губернатора края. Однако коммунист в твёрдой форме отказал им.
- Я их послал, - честно признался Ищенко.
В свою очередь в пресс-службе администрации губернатора Приморского края данную информацию подтверждать не стали, уточняет издание.
Напомним, второй тур губернаторских выборов в Приморье прошёл в минувшее воскресенье, 16 сентября. После подсчёта 97% голосов уверенно лидировал Ищенко, однако после обработки 99% голосов вперёд неожиданно вырвался Тарасенко.
В ситуацию пришлось вмешаться Центральной избирательной комиссии. После изучения всех жалоб в ЦИК озвучат результаты выборов в Приморье.
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