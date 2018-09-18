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Станислав Сикорский
18 Сентября, 2018 12:44
Шарапова лично объяснила, почему завершает сезон досрочно
Теннисистка Мария Шарапова.
Источник: tvc.ru
Москва, 18 Сентября - DIXINEWS.
Российской теннисистке Марии Шараповой пришлось в досрочном порядке закончить сезон.
Соответствующее заявление спортсменки мирового класса обнародовала пресс-служба турнира в Тяньцзине. Теннисистка вышла также из состязаний в Пекине и "ВТБ Кубка Кремля".
По словам Шараповой, решение связано с травмой.
"Я с нетерпением ждала возвращения в Тяньцзинь, чтобы защитить свой титул, но, к сожалению, мне нужно больше времени на восстановление от травмы. Я расстроена в связи с тем, что не смогу сыграть перед своими болельщиками в Тяньцзине. Надеюсь ещё выступить там в будущем. Желаю всем на турнире успешно отпраздновать пятилетие соревнований", - заявила она.
Российская теннисистка, обладающая титулом пятикратной победительницы "Большого шлема", планирует начать новый сезон с турнира в Шэньчжэне в 2019 году.
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