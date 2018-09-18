Общество

Станислав Сикорский
18 Сентября, 2018 12:23

ВЦИОМ выяснил, что читают россияне

Чтение газеты.
Источник: oane.ws
#литература

#соцопрос

#ВЦИОМ
Москва, 18 Сентября - DIXINEWS.

Социологи выяснили, что предпочитают читать в повседневной жизни россияне.

Соответствующее исследование провели эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения. По данным опроса, чаще всего жители России читают новости в социальных сетях и СМИ.

Респондентам нужно было выбрать из предложенных пунктов, что они читали в течение прошедшей недели.Так, 39 процентов респондентов указали новости в соцсетях, а 38 процентов - в СМИ.

Также 34 процента участников заявили о чтении художественной литературы, а 30 процентов - научной и профессиональной. При этом 25 процентов опрошенных читали блоги и популярные в интернете статьи.

Наибольшей популярностью новости в соцсетях пользуются среди молодёжи возрастом от 18 до 24 лет.

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