ВЦИОМ выяснил, что читают россияне

Социологи выяснили, что предпочитают читать в повседневной жизни россияне.

Соответствующее исследование провели эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения. По данным опроса, чаще всего жители России читают новости в социальных сетях и СМИ.

Респондентам нужно было выбрать из предложенных пунктов, что они читали в течение прошедшей недели.Так, 39 процентов респондентов указали новости в соцсетях, а 38 процентов - в СМИ.

Также 34 процента участников заявили о чтении художественной литературы, а 30 процентов - научной и профессиональной. При этом 25 процентов опрошенных читали блоги и популярные в интернете статьи.

Наибольшей популярностью новости в соцсетях пользуются среди молодёжи возрастом от 18 до 24 лет.