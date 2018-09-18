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Станислав Сикорский
18 Сентября, 2018 12:23
ВЦИОМ выяснил, что читают россияне
Чтение газеты.
Источник: oane.ws
Москва, 18 Сентября - DIXINEWS.
Социологи выяснили, что предпочитают читать в повседневной жизни россияне.
Соответствующее исследование провели эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения. По данным опроса, чаще всего жители России читают новости в социальных сетях и СМИ.
Респондентам нужно было выбрать из предложенных пунктов, что они читали в течение прошедшей недели.Так, 39 процентов респондентов указали новости в соцсетях, а 38 процентов - в СМИ.
Также 34 процента участников заявили о чтении художественной литературы, а 30 процентов - научной и профессиональной. При этом 25 процентов опрошенных читали блоги и популярные в интернете статьи.
Наибольшей популярностью новости в соцсетях пользуются среди молодёжи возрастом от 18 до 24 лет.
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