В Минобороны назвали виновных в гибели Ил-20 в Сирии

Москва оставляет за собой право на адекватный ответ, заявили военные.

Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил о виновности Израиля в гибели российского Ил-20 у берегов Сирии, на борту которого находились наши военные. Как пишут РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны, «прикрываясь российским самолётом, израильские лётчики подставили его под огонь средств противовоздушной обороны Сирии».

Как заявил Конашенков, израильтяне не могли не видеть российский Ил-20, однако «преднамеренно пошли на эту провокацию». При этом Израиль не предупреждал Россию о планируемой операции в данном районе, а уведомление по «горячей линии» поступило за одну минуту до нанесения удара, что не позволило вывести самолёт, принадлежащий РФ, в безопасную зону.

- Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия, - заявил генерал-майор.

Министр обороны России Сергей Шойгу уже провёл телефонный разговор со своим израильским коллегой Авигдором Либерманом, в ходе которого также обвинил Израиль в уничтожении российского самолёта. Шойгу заявил, что военные РФ неоднократно призывали армию Израиля воздержаться от ударов по Сирии.

- Вина за сбитый в Сирии российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне, - заявил глава Минобороны России, также добавив, что Москва оставляет за собой право на ответные действия.

Между тем ситуацию прокомментировали и в Кремле, выразив крайнюю обеспокоенность в связи с гибелью Ил-20.

- Полная оценка произошедшего дана в заявлении министерства обороны, - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. – Президент глубоко соболезнует всем родным и близким и сослуживцам членов экипажа погибшего самолёта.

Напомним, российский Ил-20 пропал в небе у берегов Латакии накануне вечером, 17 сентября.