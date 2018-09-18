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Константин Большаков
18 Сентября, 2018 12:15
Прояснилась судьба пропавшего Ил-20 и российских военных на его борту
Ил-20.
Источник: Rusarmy.com
Дамаск, 18 Сентября - DIXINEWS.
К сожалению, счастливого исхода не произошло.
У берегов Латакии обнаружили обломки пропавшего российского самолёта Ил-20, судя по всему, все военные, находившиеся на его борту, погибли. Как передаёт «Интерфакс», обломки были обнаружены в 27 километрах от населённого пункта Баниас, расположенного в указанной провинции.
На борт российских кораблей, принимающих участие в поисковой операции, подняты обломки лайнера, фрагменты тел экипажа и их личные вещи. О выживших не сообщается.
Напомним, Ил-20 исчез с радаров накануне вечером, 17 сентября. На его борту было 14 российских военных.
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