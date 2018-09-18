Прояснилась судьба пропавшего Ил-20 и российских военных на его борту

К сожалению, счастливого исхода не произошло.

У берегов Латакии обнаружили обломки пропавшего российского самолёта Ил-20, судя по всему, все военные, находившиеся на его борту, погибли. Как передаёт «Интерфакс», обломки были обнаружены в 27 километрах от населённого пункта Баниас, расположенного в указанной провинции.

На борт российских кораблей, принимающих участие в поисковой операции, подняты обломки лайнера, фрагменты тел экипажа и их личные вещи. О выживших не сообщается.

Напомним, Ил-20 исчез с радаров накануне вечером, 17 сентября. На его борту было 14 российских военных.