Политика

Константин Большаков
18 Сентября, 2018 09:11

Путин и Эрдоган решили судьбу Идлиба

Встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.
Источник: kremlin.ru
#Путин

#Эрдоган

#Идлиб
Сочи, 18 Сентября - DIXINEWS.

Там продолжают укрываться вооружённые боевики.

В понедельник, 17 сентября, президент РФ Владимир Путин принимал в своей резиденции в Сочи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Как сообщили в пресс-службе Кремля, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также проблематику сирийского урегулирования, в том числе ситуацию в провинции Идлиб. Напомним, это последний оплот террористов в Сирии.

В ходе заявления для прессы по итогам переговоров, лидеры России и Турции заявили о создании в Идлибе вдоль линии соприкосновения боевиков и правительственной армии демилитаризованной зоны глубиной 15-20 километров. Контролировать её будут как турецкие военные, так и российская военная полиция.

- В ходе сегодняшних переговоров, сегодняшних консультаций нам удалось выйти на серьезные решения, продвинуться в решении острой проблемы, выйти на согласованные решения, - заявил президент России Владимир Путин.

В свою очередь Эрдоган добавил, данное решение дало «новую надежду для региона».

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