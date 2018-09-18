Армия и оружие

Константин Большаков
18 Сентября, 2018 08:41

Начаты поиски пропавшего Ил-20 в Сирии

Ил-20.
Источник: Topwar.ru
#Сирия

#авиакатастрофа
Дамаск, 18 Сентября - DIXINEWS.

На его борту находились наши военные.

В министерстве обороны России заявили, что вечером во вторник, 17 сентября, в небе над Средиземным морем недалеко от сирийского побережья был потерян российский военный самолёт Ил-20. На его борту находились 14 военнослужащих, их судьба остаётся неизвестной.

- 17 сентября около 23:00 по московскому времени при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20, - заявили в оборонном ведомстве.

Как отметили в Минобороны, во время исчезновения Ил-20 были зафиксированы атаки четырёх израильских самолётов F-16 по сирийским объектам в Латакии, а также пуски ракет с находившегося в районе инцидента французского фрегата «Овернь». Причастны ли вооружённые силы этих стран к пропаже российского лайнера ещё только предстоит выяснить.

Кроме того, ранее некоторые СМИ сообщали, что Ил-20 мог по ошибке быть сбит сирийскими средствами ПВО. Такую версию выдвинула американская сторона. В армии Израиля и Франции пока не комментируют случившееся.

ТАСС со ссылкой на Минобороны добавляет, что командование российской авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию.

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