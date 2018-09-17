Россию заподозрили в убийстве брата Ким Чен Ына

Как всегда, такую версию выдвинули западные партнёры.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Россия может быть причастна к смерти брата лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Чен Нама. Об этом пишет ТАСС.

Как заявила Хейли, когда Северная Корея исполнила убийство Нама «это было при содействии России». Якобы, российская сторона передала биологические вещества КНДР.

В Москве уже прокомментировали данное заявление. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично написала на своей странице в фейсбуке «по всей видимости, приближаемся к разгадке убийства Кеннеди», намекая на абсурдность обвинения.

Отметим, что брат Ким Чен Ына был отравлен 13 сентября 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура.