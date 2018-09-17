Общество

Станислав Сикорский
17 Сентября, 2018 17:28

Россиянам могут разрешить на коммерческой основе собирать грибы, ягоды, бересту

Сбор грибов.
Источник: ria.ru
#грибники

#лесноехозяйство

#законопроект
Москва, 17 Сентября - DIXINEWS.

В Российской Федерации сформировали план по развитию сбора ягод, грибов и бересты.

В Государственной Думе зарегистрировали соответствующий законопроект. Документ подразумевает введение кооперативной системы.

С помощью нового закона группа депутатов-автором планирует избавить правовое регулирование от пробелов. Будут созданы механизмы для налаживания регулярного сбора и продажи"пищевых лесных ресурсов". К ним чиновники и отнесли грибы, ягоды, бересту, хвою, берёзовый сок, мох.

"Предлагаемый законопроект заложит необходимые правовые основы для развития и реализации потенциала отрасли заготовки и переработки недревесных и пищевых лесных ресурсов, сбора лекарственных растений, а также решения социальных проблем, способствуя развитию самозанятости населения и созданию дополнительных рабочих мест для сельских жителей", - гласит пояснительная записка.

Благодаря законопроекту ну территории России появятся пункты скупки и обработки ресурсов. Она будет функционировать на основе промкооперации. Государство в дальнейшем может принимать меры для продвижения новых грибных и ягодных брендов.

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